أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبي جوزيبى بيرونى والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، إلى مدينة بنغازي وكان في استقبالهم عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار .

وفي أول زيارة لمسؤول إيطالي لبنغازي بعد إعلان التحرير، قام بيرونى بزيارة مقر بلدية بنغازي وقام خلال الزيارة بالتوقيع في سجل الحضور للشخصيات البارزة التي تزور البلدية .

وخلال الزيارة قام عميد البلدية رفقة السفير الإيطالي بجولة ميدانية لبعض المناطق المواقع الحيوية بالمدينة، حيث زاروا جامعة بنغازي للاطلاع على حجم الأضرار التي تعرضت لها الجامعة عقب الاشتباكات بين القوات المسلحة والجماعات التكفيرية، وعقد بعد ذلك بقاعة الاجتماعات بمقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي، بحضور أعضاء من غرفة التجارة والصناعة بنغازي .

وفي بداية اللقاء أشاد العبار بزيارة السفير الإيطالي لدى ليبيا لمدينة بنغازي، ووصف الزيارة “بالمهمة”، وهي تحول كبير لإيطاليا اتجاه بنغازي، متمنياً في الوقت ذاته تعاون إيطاليا في كافة الاتجاهات فهناك في الماضي تجارب كبيرة في بنغازي لإيطاليا .

دمار ومعانة

وقال عميد بلدية بنغازي خلال اللقاء إن ليبيا بشكل عام عانت الكثير، وبنغازي بشكل خاص، بسبب الدمار الذي أحدثته التنظيمات الإرهابية، فقد مرت بنغازي بمرحلة صعبة جداً فقد كانت محاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة قبل تحريرها من قبل القوات المسلحة الليبية .

وبيّن العبار للسفير الإيطالي أن القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكنت بعد إعلان عملية الكرامة من تحرير بنغازي والمنطقة الشرقية بشكل كامل من التنظيمات الإرهابية .

إعادة النظر

وأوضح العبار أنه آن الأوان أن يعيد المجتمع الدولي نظرته لمدينة بنغازي، التي عانت الويلات بسبب الحرب الذي تسبب بها الجماعات الإرهابية، لافتاً إلى أن أهالي المدينة والقوات المسلحة تعاني من الألغام التي زرعتها بمختلف مناطق بنغازي .

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك سريعاً، لمساعدة المدينة في إزالة الألغام، فالتنظيمات الإرهابية لم تترك لا قوات المسلحة ولا المواطنين.

تفعيل الاقتصاد

ونوه إلى ضرورة تفعيل الجانب الاقتصادي بين الشعبين الليبي والإيطالي خاصة بعد افتتاح ميناء بنغازي البحري، ومطار بنينا الدولي، موضحاً أن المنطقة الشرقية مؤمنة بالكامل وتتمتع باستقرار كبير .

مدينة السلام

من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني أن مدينة بنغازي الآن مدينة السلام، ولابد من إلتزام السلطات الإيطالية مع المجتمع الدولي بشأن الحوار الشامل بين كل الأطراف الليبية من أجل إحلال السلام في ليبيا .

وقال السفير الإيطالي خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء غرفة الصناعة والتجارة بنغازي، والمهتمين بشأن الاقتصادي، إن المصالحة الوطنية تبدأ بين كل المدن الليبية، وبنغازي يمكن أن تكون لها دوراً مهماً جداً .

الزيارة الأولى بعد التحرير

وأوضح السفير الإيطالي أن هذه الزيارة هي الأولى له لمدينة بنغازي، لافتاً إلى أن الهدف منها فتح آفاق التعاون المستمر بين البلدين الصديقين.

وكشف السفير الإيطالي عن أن مدينة بنغازي مدينة قوية، تحدّت كافة الظروف، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وقدرات القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر في محاربته للإرهاب وتحريره لمدينة بنغازي .

وتابع السفير الإيطالي : “نحن الآن متواجدون في بنغازي، ونناقش مع عميد البلدية كيفية تقديم كافة الخدمات والتعاون لخدمة بنغازي، فهناك الكثير من الشركات الإيطالية تُريد المشاركة في إعادة أعمار مدينة بنغازي، كما نسعى لدعوة الشركات الإيطالية للمشاركة في تنظيم مؤتمر في بنغازي بكافة المجالات” .

العودة لليبيا

وذكر السفير الإيطالي أن الشركات الإيطالية لديها الخبرة الكبيرة في كافة المجالات، وهي مستعدة للعودة إلى ليبيا للمساهمة في إعادة بناء المدارس والموانئ، والمساعدة في تقديم كافة الخدمات التي تحتاجها ليبيا .

وشدد السفير الإيطالي أن إيطاليا إلى جانب ليبيا، فنحن لا ندعم طرف معين، ونحن نريد أن نكون شريك لليبيا، ونريد التعاون في كل المجالات كما كان في الماضي” .

وكانت السفارة الإيطالية في ليبيا، افتتحت في شهر يوليو الماضي مكتبًا لمنح التأشيرات الأوروبية (شنغن) في مدينة طبرق، كمبادرة منها لتسهيل إجراءات المسافرين الليبيين والأجانب ورعاياها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أكبر الشركات الإيطالية

وبدوره، قال رئيس الغرفة التجارة والصناعة بنغازي منعم السعيطي خلال لقائه بالسفير الإيطالي “إننا نسعى للتعاون مع أكبر الشركات الإيطالية، ولدينا رجال أعمال ليبيين مستعدين للتعاون، ونتمنى من سعادة السفير الإيطالي أن يتعاون معنا” .

وأوضح أن هذه الزيارة تغيراً كبيراً لموقف روما اتجاه المنطقة الشرقية في ليبيا، ونتمنى من سعادة السفير الإيطالي أن ينقل الصورة التي شاهدها للحكومة الإيطالية .