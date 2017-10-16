أخبار ليبيا 24 – خاص

أسدل الستار مساء الأحد في ملعب نابل في تونس عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة بفوز منتخب جمهورية التشيك على منتخب المكسيك بثلاثة أهداف دون مقابل .

وأقيم حفل التتويج بحضور وزيرة الرياضة التونسية وبحضور كل من رئيس الاتحاد الدولي والأوروبي والعربي والتونسي وكذلك والي نابل وعدد كبير من الشخصيات الرياضية .

سلم كأس الترتيب الأول لفريق جمهورية التشيك كذلك تم تقليدهم بالميداليات الذهبية وتوج منتخب المكسيك بكأس الترتيب الثاني والميداليات الفضية وتوج ثالثا فريق السنغال وتم تقليدهم بالميداليات البرونزية .

وتحصل لاعب منتخب تونس عدي بالحاج على الحذاء الذهبي كأفضل لاعب في البطولة وتحصل حارس السنغال على الحذاء الذهبي كأفضل حارس في البطولة ، كما تم تكريم الحكام وعدد من الجهات التي ساهمت في نجاح المونديال .

يشار إلى أن تونس في السادس من شهر اكتوبر الجاري استضافت كأس العالم لكرة القدم المصغرة بمشاركة 24 دولة من قارات العالم الستة كما تم تحديد كأس العالم القادمة في المكسيك في عام 2018 .