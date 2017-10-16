أخبار ليبيا24- خاص

حسم التعادل السلبي 0-0 مباراة النصر ونظيره شباب الجبل التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد في ملعب مدينة المرج لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وضاعف هذا التعادل آمال النصرفي بلوغ الرباعي المؤهل للبطولات الآفريقية، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة ويصبح رصيد شباب الجبل 6 نقاط 4 مباريات .

ولم ترتقي المباراة للمستوي ولم يشهد شوطها الأول فرص حقيقية للتهديف، وفي الشوط الثاني كاد شباب الجبل أن يخطف هدف مفاجئ في الدقيقة 69 بعد رأسية للمخضرم هيثم بوشاح ذهبت فوق مرمى محمود الحضيري .

وكاد المدافع سعد اجبارة أن يسجل للنصر لكنه لم يصل للكرة التي وصلته وهو منفرد بحارس شباب الجبل، كما أضاع خالد مجدي فرصة كبيرة للنصر وهو في مواجهة المرمى .

وضغط النصر في الدقائق الأخيرة وكاد أن يسجل هدفاً في آخر ثواني اللقاء إلا أن الكرة أبعدت من مدافع شباب الجبل من على خط المرمى .