أخبار ليبيا24

كشفت غرفة محاربة تنظيم داعش الإرهابي بصبراتة عن أنه تم حصر وترحيل عدد 7428 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة حتى يوم أمس الأحد إلى مراكز إيواء تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس وغريان.

وذكرت الغرفة في بيان لها أن مكتب الهجرة يواصل حملة مداهمة أوكار وأماكن إيواء المهاجرين غير الشرعيين بكافة أرجاء المدينة خاصة المواقع التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية التابعة للإرهابي الفار المدعو أحمد الدباشي الملقب بــ”عمو”.

وأشارت غرفة محاربة تنظيم داعش الإرهابي إلى أنها مستمرة في إجراءات الحصر والترحيل للمهاجرين غير الشرعيين حتى الانتهاء من هذه الظاهرة .

وكانت السفارة الإيطالية لدى ليبيا أعلنت أن حكومتها أرسلت الجمعة مساعدات إنسانية عاجلة إلى المهاجرين غير الشرعيين في مدينتي صبراتة وزواره غربي البلاد .

وأوضحت السفارة الإيطالية – على حسابها في موقع تويتر – أن المساعدات الإنسانية وصلت إلى مدينتي صبراتة و زوارة، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IMO) .

وكان رئيس مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في صبراتة كشف في وقت سابق، عن ضبط أكثر من 3000 آلاف مهاجر، كانوا في طريقهم إلى قارة أوروبا .