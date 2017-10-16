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لن يعيد تنظيم داعش الإرهابي ترتيب صفوفه في ليبيا ومن أوكاره سوف يقتلع ورغم الوضع الأمني المتأزم في البلاد وتصميم الدواعش إلحاق المزيد من الأذى بالليبيين المسلمين فهم لن ينجحوا وجميع محاولاتهم سوف تحبط.

أكد مصدر أمني في مصراتة أن الأجهزة الأمنية في المدينة ألقت القبض على 13 شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الارهابي، خلال مداهمات تمت في ساعات مبكرة من صباح نهار الجمعة، على وكر في منطقة السكت قرب مجمع أفريقيا التجاري ـ «سوق التوانسة» كما يعرفه أهل مصراتة.

وقال المصدر المحلي إن شخصًا واحدًا قتل خلال المداهمة، كما أصيب عدد من قوات الأمن أثناء تبادل إطلاق النار مع المشتبهين.

جاءت هذه المداهمات بناء على أمر من رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، وإعلان مديرية أمن مصراتة بشأن مكافحة الإرهاب في المدينة.

وفي ذات سياق محاربة داعش في ليبيا, أعلن رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية في سرت، الملازم أول الزروق السويطي، وجود تهديدات لفلول داعش الفارة من المدينة على مقار المؤسسات الحكومية في المدينة لتعويض خسارتهم في سرت.

وأضاف السويطى في تصريحات صحفية أن الفلول الفارة تتخذ من أودية جنوب سرت مرتكزًا لها لشن هجومها، موضحًا أنهم خطفوا في وقت سابق سائقي سيارات الوقود والمسافرين.

وأشار إلى أن افتقار الأجهزة الأمنية الدعم وفر مناخًا ملائمًا لهذه الفلول لإعادة تشكيل صفوفها من جديد، داعيًا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى تحمل مسؤولياته وسرعة دعم الأجهزة الأمنية لتتمكن من مطاردة هذه الفلول قبل أن تزداد قوتها وتبدأ في التغلغل من جديد.

واعتبر السويطى أن استمرار حالة الفوضى في ليبيا وعدم الاستقرار السياسي يزيدان من فرص زيادة القلق من إمكانية نجاح الفلول في تنظيم صفوفها وشن هجماتها من جديد، مشيرًا إلى أن هذه الفلول قد تستهدف مقار المؤسسات لتعويض خسارتهم بسرت.