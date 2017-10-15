أخبار ليبيا24- خاص

شرع نادي المختار الرياضي الثقافي الاجتماعي الكائن في منطقة القوارشة بفتح أبوابه وعودة نشاطه ويفتتح أبوابه الموصدة بعد ثلاثة أعوام.

وقامت إدارة شؤون المحلات وقسم الإعلام في بلدية بنغازي ورئيس وأعضاء المجلس المحلي منطقة القوارشة برفقة بعثة نادي المختار لفئة الآمال لكرة القدم بزيارة إلى مدنية المرج فى أول مشاركة فى دوري فئة الآمال في المنطقة الشرقية والتي التقى فيها مع نادي المروج وذلك لتأكيد الصورة الواقعية والحقيقة ﻹعادة النشاط الرياضي.

وأثنى رئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي على جهود عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار لدعمه وحرصه الشديد على ضرورة عودة نادي المختار لمزاولة نشاطه الرياضي والثقافي والاجتماعي.