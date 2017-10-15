أخبار ليبيا24- خاص

استنكر آمر التحقيق في مركز شرطة طلميثة إبراهيم جمعة، التهويل الذي صاحب نشر خبر في عدد من الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على نبات الخشخاش في المنطقة .

وأضاف جمعة أنه لا صحة للأخبار المنشورة أن المادة مزروعة من قبل أشخاص، مشيراً إلى أنه تم جرفها وحرقها بالكامل.

وأوضح آمر التحقيق أن مواطناً من المنطقة حضر إلى المركز وقال إنه عثر على مادة يشتبه فيها أنها خشخاش في مكان فيه مجاري لمياه الصرف الصحي والقمامة، تضررت منها أغنام له كانت ترعى قريباً منها .

يشار إلى أنه عثر اليومين الماضيين في منطقة طلميثة على نبات “الخشخاش” المخدر مزروعة في أرض قريبة من شاطئ البحر دون معرفة زارعيها، ولاتزال التحقيقات مستمرة لمعرفة زارعيها.