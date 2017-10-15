أخبار ليبيا 24 – خاص

قال نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة ورئيس اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة في ليبيا حسين اطويلب إن ليبيا فازت بشرف استضافة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة في مارس 2018 .

وأضاف أطويلب في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ من نابل في تونس أن أكبر المنافسين لنا لاستضافة كأس أفريقيا لكرة المصغرة كانت ساحل العاج وأنسحبت تونس وجنوب أفريقيا .

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة أن ليبيا ستشارك 8 منتخبات في البطولة الأفريقية القادمة هي تونس وجنوب أفريقيا والكاميرون والسنغال وجيبوتي والصومال وساحل العاج وليبيا .

وتابع “نحن على استعداد لتقديم كل مالدينا من أجل إنجاح كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة 2018 لدينا كوادر رياضية كبيرة وخبرات يشار لها بالبنان” .

وأشار أطويلب إلى أنه لم تحدد بعد المدينة الليبية التي ستستضيف كأس أفريقيا 2018، لافتا إلى أن هنالك 6 لجان شكلت وهي اللجان الفنية والتحكيم والمسابقات والإعلامية والتسويق والقانونية لدينا فيها أعضاء و منها رئاسة لجنتين لليبيا .

ووذكر نائب رئيس الاتحاد أن صول ليبيا إلى كأس العالم لكرة القدم المصغرة في تونس كان شرف كبير لكل الليبيين وماقدمه المنتخب الليبي من مستوى طيب هو ماعكس ليبيا في عيون الأفارقة والعرب .