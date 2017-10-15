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بحثت لجنة صياغة تعديل الاتفاق السياسي التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى اليوم الأحد في تونس، آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى اختصاصات وصلاحيات كل من المجلس الرئاسي والحكومة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازاً صحفياً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن لجنة الصياغة المشتركة وصلت إلى مقر البعثة لمواصلة وضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي الليبي بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة.

ونوهت البعثة إلى انطلاق اجتماع اللجنة بوضع جدول أعمال هذه الجولة من الاجتماعات وركز لقاء اليوم على آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء بالإضافة إلى اختصاصات وصلاحيات كل من المجلس الرئاسي والحكومة.

وأكدت البعثة أن أجواء إيجابية وروح التعاون سادت اجتماعات اللجنة، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة المشتركة أكدوا على ضرورة الإسراع في تحقيق النتائج وذلك لتمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن بغية إنهاء المرحلة الانتقالية والتبشير بعودة الحياة المؤسسية والسياسية في ليبيا إلى وضعها الطبيعي.