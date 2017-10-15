أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت لجنة إزالة المباني المخالفة، اليوم الأحد، بعملية إزالة المباني المخالفة للقانون والمباني غير مطابقة للمواصفات والمعايير والقوانين بالتعاون مع غرفة عمليات غرب بنغازي التابعة للحرس البلدي.

وذكر عضو مكتب الإعلام بغرفة عمليات الحرس البلدي غرب بنغازي، أن عملية الإزالة جاءت تنفيذا للقرار رقم 18 لسنة 2017 الصادر لإزالة المباني المخالفة في منطقة الماجوري والقرار رقم 8 لسنة 2017 الخاص بإزالة المباني المخالفة في منطقة الكيش.

وأضاف أن اللجنة قامت باخطار أصحاب المباني المخالفة والتي اقيمت على أرض ملك الدولة بالإخلاء خلال 72 ساعة ، وسيتم وإجراء التنفيذ بالهدم وإزالة المخلفات، داعيا أصحاب هذه المباني بضرورة مراجعة لجنة الإزالة فوراً.