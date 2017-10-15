أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاقدت إدارة نادي النصر، مع اللاعب الأمريكي “أكيم رايت”، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

ويأتي ذلك في إطار استعداد النادي لخوض غمار منافسات بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي ستحتضنها مدينة سلا المغربية في 23 من شهر أكتوبر الجاري.

وخاض أكيم رايت (34 عامًا)، عديد التجارب الاحترافية في عدة دوريات عربية في الإمارات والأردن والسعودية، كما كانت له تجارب احترافية في الأرجنتين ونيوزلندا وفنلندا وأسبانيا وكندا والسويد.

وتسعى إدارة نادي النصر لدعم صفوف الفريق بعدد من الأسماء المتميزة لتضمن لبطل الثلاثية الليبية مشاركة جيدة في البطولة العربية لكرة السلة .