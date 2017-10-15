أخبار ليبيا 24

أكدت وسائل إعلام بريطانية مقتل مغنية الراب السابقة سالي جونز والملقبة بـ”الأرملة البيضاء”، والتي تقاتل في صفوف تنظيم “داعش” بسوريا، خلال غارة لطائرة أمريكية من دون طيار في مدينة الرقة.

ونقلا عن مصدر في الحكومة البريطانية فأنه “من المفترض أن تكون البريطانية سالي جونز وابنها قتلا على ما يبدو”، موضحا أن ابن “الأرملة البيضاء” البالغ من العمر 12 عاما قتل معها.

وقد نفذت طائرة حربية أمريكية ضربتها حين كانت جونز تحاول الهرب من مدينة الرقة المحاصرة، لافتة إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني “مي – 6” كان في السنوات الأخيرة يقتفي أثر المواطنة البريطانية.

وقد رحبت الحكومة البريطانية بتصفية “الأرملة البيضاء” فبحسب ما نقل الإعلام البريطاني فأن مصدرا في الحكومة البريطانية وصف هذا النبأ بأنه “خلاص مفرح”.

وتعد البريطانية سالي جونز (45 عاما) شخصية مثيرة للجدل فهي مغنية “راب” سابقة وأم لطفلين، انضمت إلى تنظيم “داعش” وتزوجت أحد قادته، وأصبحت بعد ذلك أهم شخصية في مجال تجنيد النساء في التنظيم.

ويذكر أن زوج سالي هو “جنيد حسين” وقد سكن في مدينة بيرمنغهام وسط إنجلترا، قبل انتقاله إلى سوريا حيث قتل في هجوم لطائرة أمريكية من دون طيار عام 2015 .

وقد انتقلت “الأرملة البيضاء” إلى مدينة الرقة بسوريا مع ابنها الأصغر جو ديكسون، الذي أدى دور الجلاد في شريط دعائي للتنظيم.

وتتهم جونز وزوجها بالمسؤولية عن التخطيط لـ 12 هجوما إرهابيا على الأقل.