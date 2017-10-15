أخبار ليبيا24- خاص

طالب الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري مسؤولي القطاعات والهيئات والأجهزة والمصارف والشركات العاملة داخل نطاق بلديات المنطقة الشرقية، بالتعامل فقط مع المكلف بمهام مدير المنطقة في شركة الخطوط الجوية الأفريقية سراج الفيتوري.

وشدد الناظوري على ضرورة عدم التعامل مع أية جهة أخرى تحت أي مسمى آخر بناء على على قرار مجلس الإدارة لشركة الخطوط الجوية الافريقية رقم 11 لسنة 2017.

وأوضح الحاكم العسكري في قراره الذي تحصلت أخبار ليبيا24 على نسخة منه أن هذ الإجراء يأتي من باب الحرص على انتظام سير العمل للشركات الخدمية التي لها علاقة بالمواطنين وضمان عدم تأثر حركة النقل من قبل الشركات العاملة في مجال النقل الجوي، وتنفيذا لأحكام القضائية الصادرة بشأن تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الأفريقية وإجراءات القيد بالسجل التجاري.