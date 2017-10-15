أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل ملعب نابل مساء أمس السبت لقائين في النصف نهائي لكأس العالم لكرة المصغرة الذي تسضيفه تونس .

جمع اللقاء الأول السنغال والمكسيك والذي انتهى لصالح المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي اللقاء الثاني الذي جمع جمهورية التشيك مع أسبانيا والذي انتهى لصالح جمهورية التشيك بثلاثة أهداف مقابل هدف .

اليوم الأحد وهو اليوم النهأئي لكأس العالم لكرة القدم المصغرة سيلقي في المباراة الترتيبة على الترتيب الثالث منتخبي السنغال وأسبانيا واللقاء النهائي سيجمع منتخبي المكسيك وجمهورية التشيك عند الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا .

يشار أن مونديل كرة القدم المصغرة في نسخته الثانية الذي استضافته مدينة نابل التونسية بمشاركة 24 فريق من قارات العالم الستة وسيكون المونديال القادم في عام 2018 في المكسيك .