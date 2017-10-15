أخبار ليبيا24- خاص

كشف رئيس مكتب الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي اليوم الأحد أن سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا جوزيبي بيروني سيصل غدًا الإثنين إلى مدينة بنغازي.

وأضاف الكاديكي أنه من المتوقع أن يلتقي بيروني عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار وعدد من المسؤولين لبحث تطورات الملف الليبي، ومستجدات الأوضاع في المدينة.

يشار إلى أن السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني زار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة في منطقة الرجمة في الخامس من أبريل الماضي، وتلتها زيارة أخرى قام بها السفير لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة .