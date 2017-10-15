أخبار ليبيا24- خاص

نظمت المنظمة الليبية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأحد في مقر التضامن الاجتماعي في مدينة طرابلس ورشة عمل بعنوان “أين المسؤولين من حقوقي”.

وتمحورت الورشة على عدة نقاط منها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في طرابلس، ولماذا لاتتغير بيئة العمران في طرابلس لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة

وتناولت ورشة العمل أيضًا بحضور وكيل وزراة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق وعدد من الشخصيات في المجتمع المدني المختصين بحقوق هذه الفئة من وراء تغيب الأشخاص ذوي الإعاقة في المساهمة في بناء المجتمع، ومن هو المسؤول.

وتم الخروج بعدة توصيات من هذه الورشة وهيتوفير التأمين الطبي، وإنشاء لجنة تكون حلقة وصل بين أشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتفعيل القانون رقم 5 الخاص لحقوق أشخاص ذوي الإعاقة.

ووعدت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق الوطني بالنظر إلى هذه التوصيات وتنفيذها على المدى القريب.