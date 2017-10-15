أخبار ليبيا 24 – خاص

وعد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري، أندية المنطقة الجنوبية بزيارة قريبة؛ للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعانيها.

وجاء هذا الوعد، عقب زيارة قام بها وفد من إدارة وجماهير نادي الوفاء بمدينة أوباري يترأسه حسين الأنصاري لمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بالعاصمة الليبية طرابلس، نقلت من خلالها صورة الوضع الصعب الذي تعانيه أندية أوباري والجنوب عامة.

وتعاني الرياضة في منطقة الجنوب عامة وكرة القدم بشكل خاص من مصاعب كبيرة تعيق تألقها وتقديم أداء جيد خلال المنافسات المحلية المختلفة من عدم وجود ملاعب جيدة، إضافة إلى الأزمة المالية.

وكانت أندية الاتحاد، والسويحلي، والاتحاد المصراتي، والشط رفضت خلال الأيام الماضية، اللعب لأسباب قالت إنها أمنية ما دعا لجنة المسابقات بالاتحاد لنقل مباراة الشرارة والاتحاد من ملعب سبها لملعب مدينة زليطن.