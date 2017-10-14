أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر معلمو التعليم العام والتعليم التقني والفني بنغازي، اليوم السبت بيان ضم كل من له علاقة بالمهنة من مكاتب إدارية ونقابة المعلمين ومدراء المدارس والمعاهد المتوسطة، أكدوا خلاله ايقاف الدراسة إلى حين صدور قانون حماية المعلم وزيادة المرتبات حسب ما ورد بالمذكرة المقدمة من النقابة العامة للمعلمين بالإضافة لقانون التأمين الصحي.

وأفاد مسؤول الإعلام بنقابة معلمي بنغازي ناجي الشريف، أن البيان جاء فيه مطالبة التعليم الخاص بالتضامن مع التعليم العام والمعاهد العامة وتقديم الشكر لائتلاف مدارس التعليم الخاص بنغازي لتضامنها مع مطالب المعلمين.

ودعا المعلمون في بيانهم إلى تحسن اوضاع المعلمين المتقاعدين المادية والمطالبة باستبعاد رئيس لجنة ملف التعليم بمجلس النواب من اللجنة لموقفه السلبي تجاه المعلم، بالإضافة إلى ادانة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا بالأمس معلمين ولم يقفوا مع زملائهم لتحقيق مطالبهم.

وطمأن المعلمون في بيانهم أولياء أمور الطلبة مؤكدين على حرصهم على مصلحة الطالب، متعهدين بتعويض ما حصل من تأخير لبداية العام الدراسي، معلنين رفضهن لأي جهة تسىء إلى المعلم الذي وصف بمهنته من الاقتراب من صفات الرسل والأنبياء.