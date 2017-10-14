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أعلن قطاع التربية والتعليم في مدينة بنغازي صباح اليوم السبت على استمرار الاعتصام وإيقاف الدراسة إلى حين تلبية مطالبهم بزيادة المرتبات، وتوفير التأمين الصحي لكل معلم.

وأكد مسؤول قطاع التربية والتعليم في مدينة بنغازي محمد الدرسي خلال لقاءه مدراء المدارس والمعلمين و نقابة المعلمين ومدراء المكاتب، ومستشاري التعليم والمعاهد، في مدرسة البيان على ضرورة تلبية مطالب المعلمين للاستئناف في الدراسة هذا العام 2017 – 2018 .

وناقش الدرسي خلال الاجتماع موضوع من رفع الرواتب والتأمين الصحي، والموافقة على اقتراحات نقابة المعلمين الخاصة باعتصام المعلمين الذين شددوا على ضرورة الاستمرار بالاعتصام، وعدم بدء الدراسة.

يشار إلى أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت قرار بشأن إيقاف الدراسة إلى أن تنفذ كافة مطالبهم بزيادة المرتبات، وتوفير التأمين الصحي لكل معلم.