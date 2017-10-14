أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مسؤول قطاع التربية والتعليم ببلدية بنينا حافظ السنوسي الفسي، فتح المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق البلدية غدا الأحد، لاستقبال الطلبة وانطلاق الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2017/ 2018 م ،حسب قرار وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة.

وقال الفسي، إن مطالب المعلمين مشروعة، ونحن في صف المعلم ،ولكن يجب ألا يستخدم أولادنا كورقة ضغط وتجهيلهم، مضيفا “ليس لنا علاقة بالسكاكين التي غاصت في الدولة من الحكومات أو المجالس أو النواب ،هؤلاء مرابحين وتجار، وهؤلاء عابرين مع الزمن ،وسيجل التاريخ”.

وتابع الفسي يجب أن تستقر وتكون دولة وبعدها فليطالب المعلمين بمطالبهم المشروعة من دون ايقاف المسيرة التعليمية، مشيرا إلى أن الدراسة كانت يجب أن تنطلق من شهر سبتمبر الماضي”.

وأكد مسؤول قطاع التربية والتعليم ببلدية بنينا، أنه لن يكون شريك بذبح الأجيال طمعاً في ماديات زائلة، والحرب لازالت على الثغور، ومازلنا نسعى لتأمين أرضية سليمة وصحية ينطلق منها أبناءنا لبناء الوطن وإعماره والنهوض به إلى الأمام الى العلم والتطور والاستقرار”.

وقال الفسي :”سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المتغيبين عن الدراسة ،مشيراً بأن المنهج الدراسي مقسم على أسابيع وأشهر يعطيهن المعلم وفقا لخطة دراسية محددة من وزارة التعليم”.

وكان معلمي وطلبة مدرسة شهداء الدامور ببلدية بنينا، قد أطلقوا الخميس الماضي حملة تنظيف للمدرسة استعدادا للموسم الدراسي الجديد.