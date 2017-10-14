أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم السبت، على أعمال استبدال الأنبوب البحري المرن بحقل الجرف البحري.

وجاء ذلك خلال زيارة صنع الله للحقل على رأس وفد من المسؤولين بالمؤسسة، حيث حضروا فور وصولهم محاضرة لإجراءات السلامة كإجراء من ضمن الإجراءات المعمول بها بالحقل.

وعقب ذلك، استمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة ومرافقيه لشرح واضح عن أعمال الاستبدال الجارية على الأنبوب البحري المرن ما بين منصة الإنتاج والخزان العائم ( فروة)، وشروح واضحة عن أعمال التفتيش والتركيب والصيانة التي جرت لبعض وحدات الحقل أثناء فترة التوقف المبرمجة .

وأكد مصطفى صنع الله، حرصه الشخصي على تحسين الخدمات والظروف المعيشية والامتيازات الوظيفية والرفع من تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بمختلف شركات القطاع وفق الإمكانيات المتاحة وأن الأمور ستتحسن طالما أن خطط زيادة الإنتاج تجري بالشكل المخطط له وانعكاسات ذلك على الوضع المالي للدولة.