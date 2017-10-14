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قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر اليوم السبت، إن الحوار القائم في دولة تونس الآن برعاية الأمم المتحدة هو الحل الوحيد لحل مشاكل ليبيا، مضيفًا إنه في حال فشل الحوار في إيجاد حل سياسي سيكون الباب مفتوح للشعب لتحديد مصيره.

وأضاف حفتر في كلمته خلال المؤتمر الأمني العام الأول للقيادة العامة للقوات المسلحة في مقر القيادة في منطقة الرجمة أن معركة أمن المواطن بعد عملية التحرير بدأت .

وأوضح القائد العام للقوات المسلحة أن ‏أبرز المظاهر التي تهدد الأمن هي انتشار السلاح الآن، مشددًا على أن واجب الأجهزة هو تأمين الجبهة الداخلية.

وأشار حفتر إلى أن واجب القوات المسلحة حماية المؤسسات ومقاومة الإرهاب والتجسس والجرائم الإلكترونية، وأن الانتصار في معركة الأمن هو الانتصار الحقيقي.

يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأمني العام الأول لعام 2017 في منطقة الرجمة كانت قد اختتمت قبل قليل، بحضور القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، وعدد من العسكريين والأجهزة الأمنية.