أخبار ليبيا24- خاص

كلف مدير أمن بنغازي العقيد فايز الشلماني, النقيب حمزة الذابلة بمهام رئيس وحدة تراخيص الأسلحة والذخائر في مديرية أمن بنغازي، خلفاً للرائد عبدالسلام خليفة عبدالواحد بعد إنهاء ندبه بموجب قرار وزير الداخلية المكلف رقم 92 الصادر في 13 يناير 2016.

وتقتصر هذه المهمة بحسب ما نقل عن النقيب حمزة الذابلة ، على منح تراخيص الأسلحة للمواطنين ممن بحيازتهم أسلحة شخصية ، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات عامة وموحدة لتلك الأسلحة لبداية مسيرة ضبط الشارع وحصر قطع الأسلحة التي تتواجد لدى الشارع البنغازي الذي يعد الأهم على مستوى البلاد .

ودعا الذابلة المواطنين المدنيين التجاوب مع مديرية أمن بنغازي ، ومساعدة وحدة تراخيص الأسلحة والذحائر في القيام بواجباتها القانونية والرسمية تجاه المدينة لحفظ الأمن والأمان بها في كل وقت.