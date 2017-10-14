أخبار ليبيا 24

رغم مضي عدة أشهر على تحرير مدينة الطبقة السورية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي لازالت المدينة تنفض غبار الدمار عن أحيائها محاولة طي صفحة داعش من ذاكرة ابنائها.

وقد اطلقت على عملية تحرير الطبقة “غضب الفرات” في حين لم تسلم أحياء الطبقة التابعة لمحافظة الرقة من الخراب الذي خلفة عناصر داعش المطرودون بالقوة منها، والسكان العائدون يلملون بقايا مقتنيات منازلهم التي صارت آثرا بعد عين وتحولت إلى ركام من الإسمنت والطوب المدمر.

يقول المجلس المحلي في المدينة المنكوبة لوسائل الإعلام إنه يبذل قصار جهده لإزالة الركام والدمار من الأحياء وتأمين المياه لكن نقص الإمكانيات يعيق هذا الجهد.

ويوضح محمد جرجنازي نائب الرئاسة المشتركة ببلدية الشعب في الطبقة إنهم بانتظار عقد من إحدى الشركات التي ستقوم بإزالة الأنقاض وكشف جرجنازي أنهم يعانون ارتفاع أعداد السكان والنازحين.

ويتفائل نائب الرئاسة المشتركة ببلدية الشعب في الطبقة مستعينا بمعنويات السكان قائلا ” بعد أن دمر داعش كل شيء في الطبقة وخلف الدمار والمعاناة يصر الأهالي على إعادة الحياة هنا وطي حقبة احتلال داعش”.

وكانت مدينة الطبقة وسد الفرات قد تحررا بالكامل في شهر مايو الماضي ويقعان على نحو 40 كيلومتراً إلى الغرب من محافظة الرقة.

ولم تكن عملية “غضب الفرات” لتحرير الطبقة سهلة إذ تطلبت عدة مراحل كان أهمها المرحلة الرابعة أواخر ابريل الماضي وشهدت تحرير قرابة 2000 مدني من سكان المدينة بعد فتح ممرات عديدة للمدنيين داخل أحياء الطبقة لتخليصهم من مسلحي “داعش”، الذين يحاولون استخدام المدنيين كدروع بشرية ويمنعونهم من الخروج.

وانتهت المرحلة الرابعة بإخراج حوالي 2000 مدني من أهالي الطبقة قسم كبير منهم أطفال ونساء وبينهم جرحى ومرضى، وتم إيصالهم إلى مناطق آمنة بريف الرقة الشمالي.