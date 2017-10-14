أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الأرض عن ليبيا (جيوليبيا 2) اليوم السبت، بمدرج سناء المحيدلي بمجمع الكليات الطبية – جامعة بنغازي.

وجاء المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بتنظيم قسم علوم الأرض بكلية العلوم – جامعة بنغازي، وبرعاية شركة الخليج العربي للنفط وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وشركة البريقة لتسويق النفط والمؤسسة الوطنية للنفط والجمعية الليبية لعلوم الأرض، بالإضافة إلى شركة شلمبرغر أوفرسيز وشركة ليبيا للتأمين وشركة الواحة للصناعات الغذائية.

وتخلل المؤتمر محاضرة عامة عن البحث العلمي في ليبيا ألقاها الدكتور مصطفى جمعة سالم من جامعة طرابلس، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية.

وتركزت محاور المؤتمر على دراسات علوم الصخور الرسوبية والمستحاثات الفقارية واللافقارية، ودراسات علوم التراكيب الجيولوجية والجيومورفولوجيا وجيولوجيا الاستشعار عن بعد.

وتضمنت المحاور دراسات علوم الجيوكيمياء وجيولوجيا المياه والجيولوجيا الصناعية، ودراسات علوم جيولوجيا النفط وجيوفيزياء الاستكشاف، ودراسات متنوعة عن تطبيقات علوم الأرض الجيولوجية والجيوفيزيائية.

هذا ويهدف المؤتمر إلى جمع البُحاث والمتخصصين الليبيين في مجالات علوم الأرض، لمناقشة أبحاثهم المتعلقة بالدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق ليبيا المختلفة، واستضافة بعض الخبرات الوطنية لتقديم أبحاثهم المتعلقة بليبيا في مجالات علوم الأرض المختلفة.