أخبار ليبيا 24 – خاص

أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، اليوم السبت، دورة تدريبية بعنوان “الإعلام الحديث للمحترفين والهواة” في مدينة بنغازي يلقيها الإعلامي نزار المتجول، تستمر لمدة ستة أيام.

وتستهدف الدورة التدريبية عدد من الإعلاميين في وسائل إعلامية مختلفة ، بالإضافة إلى بعض المهتمين في المجال الإعلامي، وتطرقت في يومها الأول إلى عدة محاور منها مقدمات أساسية في العمل الإعلامي وتعريف الصحافة ووظائف الإعلام الحديث، بالإضافة إلى صفات الإعلامي الناجح.

وقال الإعلامي نزار المتجول لـ “أخبار ليبيا 24” “اليوم كانت أول أيام الدورة التدريبية حول الإعلام الحديث، تخصصت فيه خلال الفترة الماضية وهذه الدورة تقام للمرة الثانية في بنغازي واقيمت كذلك في الزاوية وطرابلس”.

وأضاف أنه متفائل بهذه الدورة التي قد تكون استكمال لنجاحات الشباب الراغبين في تطوير مهاراتهم الإعلامية أو الدخول المجال الاعلامي، وكذلك تجديد في رغبتهم للتطوير والبحت عن ملكتهم الإعلامية والبحت عن مهاراتهم.

وأضاف “اليوم كان تعريفي للواقع الإعلامي في ليبيا والعالم، والأيام المقبلة ستكون تدريب عملي على تجارب اداء وبحث مباشر في كيفية صناعة الخبر الاعلامي وكيفية مواكبة الإعلام الحديث، مؤكدا أنه في نهاية الدورة سيكون هناك تغير للأفضل ينعكس على المشاهد الليبي وكذلك كسب المتدربين كيفية تقييم الإعلام وكيفية اعداد خطط إعلامية حديثة .