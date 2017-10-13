أخبار ليبيا24- خاص

أطلق نشطاء ورواد صفحات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان “أوقفوا الرصاص العشوائي” عقب إصابة أحد أبناء مدينة بنغازي برصاصة عشوائية في قلبه أدت إلى وفاته على الفور.

وأكد النشطاء أن هذه الحملة هي لمحاولة تسليط الضوء على ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المدينة لأجل كل مناسبة سواء أكان مأتما أم فرح.

وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة باتت أمرًا مقلقًا للغاية نتيجة تكرار هذه المآسي في المدينة ، حيث كل فترة وأخرى ينتشر خبر وفاة أو إصابة شخص في بنغازي نتيجة الرصاص العشوائي.

وشدد النشطاء ورواد صفحات التواصل الاجتماعي على الأجهزة الأمنية صاحبة الاختصاص اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة ومرتكبيها في أسرع وقت.

يشار إلى أن إحدى الكاميرات أمام أحد المقاهي في شارع 20 في مدينة بنغازي وثقت لحظة إصابة المواطن ماهر القطعاني برصاصة في قلبه بينما كان جالسًا مع أصدقائه أمام المقهى ليسقط أمامهم وهو واضعًا يده على قلبه ويفقد روحه إثر هذه الإصابة.