أخبار ليبيا24- خاص

قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي خليج سرت أحمد سعد إن إدارة النادي علقت بيان الانسحاب من الدوري الليبي بعد المستجدات الأخيرة .

وأكد سعد في تصريحات صحفية أن التعليق جاء بعد قرار لجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي والذي حددت فيه السبت المقبل موعد لمباراة خليج سرت و الأخضر في مدينة سرت.

وأوضح أنه بعد تدخل الخيرين والوسط الرياضي في سرت سنعطي لجنة المسابقات فرصة أخيرة لإعطائنا حقنا في أن نلعب في ملعبنا منوهاً أنه في حالة تطبيق القوانين واللوائح فإننا سندعم المسابقة ونكون جزء منها فنحن لن نكون ضد الكرة الليبية أما في حالة تجاوز القوانين واللوائح فإننا لن نكون جزء من الدوري الليبي .

وتأتي هذه التطورات بعد مطالبة نادي الأخضر بنقل مباراة فريقها من ملعب سرت بسبب الأوضاع الأمنية بحسب بيان سابق للنادي .

وكانت إدارة نادي خليج سرت قد أصدرت بيان انسحاب من الدوري بسبب تأجيل مباراة فريقها أمام الأخضر والمقرر إقامتها في ملعب سرت .