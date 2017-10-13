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عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، حكمًا من مدغشقر، وهو الدولي نامبياندرازا حمادة الموسى، لإدارة مباراة تونس وليبيا، في ملعب رادس، يوم 11نوفمبر المقبل لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وسيساعد الموسى في مهمته، كل من، الموزمبيقي مارينجلا ارسانيو شدراك، ومحمادو يحيى من النيجر، أما الحكم الاحتياطي، فهو اندرياميهاريزوا هيبار ماري، وهو من مدغشقر أيضًا، وسيكون مراقب المباراة مصريًا.

وتكتسي المباراة بأهمية كبيرة لمنتخب تونس، الذي سيكون مطالبا بكسب نقطة التعادل على الأقل، لحسم تأهله إلى المونديال، بصفة رسمية، دون انتظار نتيجة مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا، لحساب نفس الجولة في ذات المجموعة.

ويتصدر نسور قرطاج المجموعة بـ 13 نقطة، فيما يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني، بـ10 نقاط.