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أعلنت قيادة عمليات دجلة بالعراق عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم داعش الإرهابي شرق ديالى.

ونقلت مصادر محلية عن قائد عمليات دجلة في العراق الفريق الركن مزهر العزاوي قوله، إن قوات أمنية من الشرطة والجيش بإسناد من قبل طيران الجيش، انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم داعش في حوض الندا شرق بعقوبة من عدة محاور.

وأضاف أنّ العملية ستشمل مناطق واسعة من حوض الندا وتجري وفق معلومات استخبارية دقيقة، لافتا إلى أن العملية تأتي في إطار استراتيجية القيادة في إنهاء أي نشاط لخلايا داعش ضمن حدود المسؤولية الأمنية بهدف تعزيز الاستقرار والأمان.

على صعيد متصل، أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن طيران التحالف الدولي قصف رتلاً لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الأنبار.

وقالت المصادر، إن طيران التحالف الدولي قصف رتلاً لتنظيم داعش ودمّر 19 عجلة للتنظيم في وادي حوران ومنطقة الكعرة في صحراء الأنبار، ما أسفر عن مقتل جميع من فيها، مشيرة إلى أنّ عناصر داعش وبعد الخسائر المتكررة وتحرير الحويجة وعانه بدأوا بالانسحاب باتجاه الصحراء بمحافظة الأنبار والتمركز فيها، وانحسر تواجد التنظيم الآن في مناطق راوة والرطبة والقائم أقصى غربي البلاد قرب الحدود العراقية السورية.

ورد الدواعش كان كالعادي بالعنف غير الأخلاقي، فأشارت مصادر أمنية عراقية إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين من عائلة واحدة جراء هجوم شنّه عناصر تنظيم داعش الإرهابي على منزل ضابط في قوات الحشد الشعبي غربي قضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار.

وقالت المصادر، إن عناصر بتنظيم داعش هاجموا بقنابل يدوية منزل الضابط غربي هيت، ما أسفر عن مقتل اثنين بينهم الضابط وإصابة ستة من أفراد عائلته.