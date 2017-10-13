أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة حسين أطويلب لـ”أخبار ليبيا24″ سنحيل كل من قام بالشغب والاعتداء على الحكم الإيطالي أنجلو حكم مباراة منتخبنا مع منتخب المجر أمس الخميس في ملعب نابل إلى المجلس التأديبي.

في الدور الربع نهائي والتي انتهت لصالح المجر بثلاثة أهداف مقابل هدفين والأحداث التي صاحبت الهدف الثالث للمنتخب المجري الذي جاء في الثواني الأخيرة من زمن الوقت الأضافي والإعتداء على الحكم الإيطالي أنجلو من بعض اللاعبين والمرافقين لعدم وضوح دخول الكرة للمرمى الليبي .

وأضاف أطويلب “قدمنا إعتذارنا للحكم الإيطالي أنجلو وقبل الإعتذار واتفقنا معه بأنه سيكون صاحب أول صافرة في الدوري الليبي في منتصف الشهر المقبل ووافق على ذلك” .

وأكد رئيس اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة أنه ستتم إحالة من تسبب في الشغب إلى المجلس التأديبي .

وأشار أطويلب إلى أنه بخصوص اختيار المنتخب القادم سيكون من خلال الدوري القادم ومن كل مناطق ومدن ليبيا.