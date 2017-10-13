أخبار ليبيا24- خاص

وجه سفير دولة فلسطين أحمد جرار الدعوة لعميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار بالمبادرة إلى عقد توأمة بين مدينتي بنغازي والقدس، وذلك بعد أن تتعافى مدينة بنغازي ويعاد إعمارها من جديد.

جاءت هذه الدعوة في كلمة السفير في افتتاح اليوم الثقافي الفلسطيني حمل شعار “بنغازي بعيون فلسطينية” ،الذي احتضنه مركز وهبي البوري في منطقة عمارات 602 في السلماني، بحضور سفير دولة فلسطين أحمد جرار، وعميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، وأمين سر حركة فتح زكي القطاوي، ومدير وموظفي مكتب الثقافة بنغازي ، وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في مدينة بنغازي، ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني.

وقال جرار: ” بنغازي هي ذاكرة الأجيال ، وأنا أعتبر الجالية الفلسطينية في المنطقة الشرقية هي عبارة عن قبيلة من قبائل ليبيا لها ما لهم وعليها ما عليهم، أيضا لبنغازي في نفوسنا كمقاتلين في الثورة الفلسطينية لها مكانة خاصة، مدينة بنغازي بادرت مع انطلاق العمل الفدائي في تأسيس أول لجنة شعبية لدعم الثورة الفلسطينية في بداية الستينيات”.

وتابع القنصل الفلسطيني : “اسمحولي بإسمكم أن أحيي هؤلاء الرجال القوميين الأبطال الذين بادروا وأسسوا هذه اللجنة سواء أن كانوا أحياء أو اموات رحمهم الله أنا لا أعرف أسمائهم لكن هذا ما سمعته من أخوين من قادة الثورة الفلسطينية أبو اللطف و أبو ايهاب هؤلاء القادة عندما جاءوا إلى بنغازي لاستلام مبلغ 10 الآف دينار جمعها أهل بنغازي الطيبين”.

من جانبها أكدت مدير مكتب الثقافة بنغازي مناجي بن حليم أن اليوم الثقافي الفلسطيني نظم بالتعاون ما بين مكتب الثقافة والقنصلية الفلسطينية في بنغازي، مشيرةإلى أن النشاط شمل عرض للوحات معبرة عن الوضع الفلسطيني وعرض للمأكولات الشعبية والمجسمات، وإقامة أمسية شعرية بحضور عدد من الشعراء الفلسطينيين.