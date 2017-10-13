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كشف مدير إدارة العمليات الجوية – المكلف بشركة الخطوط الجوية الليبية طيار عبد الرؤوف إبراهيم العالم عن عدم مقدرتهم في الاستمرار بالقيام برحلات إلى مطار الأبرق الدولي .

وعلل العالم بحسب الخطاب الذي أرسله إلى رئيس مجلس الإدارة بالشركة عدم مقدرتهم باستمرار الرحلات، نظراً لتعرض السلامة والأطقم الجوية للخطر نتيجة تصرف بعض الأشخاص غير المسؤولة، وقيامهم بإهانة الأطقم الجوية والتعدي عليهم، وفرض أعمال منافية لقوانين الطيران .

وأوضح مديرإأدارة العمليات الجوية أنه تم استنفاد صبر جميع الأطقم بعد اعتذارهم رسمياً بعدم القيام بهذه الرحلة نتيجة ما تم ذكره .