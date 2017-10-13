أخبار ليبيا24- خاص

اكتسح فريق الاتحاد منافسه الشرارة برباعية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقان على أرضية ملعب زليتن أمس الخميس لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ليتصدر الاتحاد مجموعته الثالثة.

وأنهى فريق الاتحاد الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف نظيفة وجاءت الأهداف عن طريق اللاعب أحمد الزوي في مناسبتين بضربتي رأس في الدقيقتين 14و 43 واللاعب السنوسي الهادي في الدقيقة 36 .

وفي الشوط الثاني أضاف الاتحاد هدفاً رابعاً في الدقيقة 86 بواسطة المدافع أحمد التربي وبهذا الفوز فك الاتحاد شراكة الصدارة مع السويحلي ليعتلي مجموعته برصيد 11 نقطة وليواصل الشرارة نتائجة السلبية دون أن يحصل على أي نقطة بعد 3 مباريات .