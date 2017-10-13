أخبار ليبيا24-خاص

سجل الأهلي طرابلس أكبر فوز في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم حين اكتسح ضيفه رفيق بسباعية مقابل هدف اليوم الجمعة على أرضية ملعب طرابلس الدولي في إطار المباراة المؤجلة عن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة للمسابقة .

وسيطر بطل ليبيا على أجواء المباراة ونجح في تسجل 4 أهداف في الشوط الأول ثنائيتن للمخضرم زكريا اللافي وللمهاجم صالح الطاهر فيما جاء هدف رفيق الوحيد بشكل جميل عن طريق عبد الرؤوف الربيعي لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-1 .

وواصل أبناء طلعت يوسف سيطرتهم على المباراة ونجحوا في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني عن طريق صالح الطاهر الذي سجل الهاتريك في المباراة والبديل محمد صولة صاحب هدفين لتنتهي المباراة بنتيجة 7-1 .

وبهذا الفوز تصدر الأهلي طرابلس فرق المجموعة مع الخمس برصيد 9 نقاط فيما تجمد رصيد رفيق عند 3 نقاط من 4 مباريات