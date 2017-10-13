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صرحت رئيس قسم التعقيم في مركز بنغازي الطبي الدكتورة أمباركة البرغثي أنه تم استكمال التشغيل والتدريب على أجهزة التعقيم الجديدة في المركز.

وأضافت البرغثي أنه تم استلام أجهزة التعقيم بحضور رئيس اللجنة الإدارية الدكتور صلاح الطقطوق، ورئيس إدارة العمليات والخدمات موسى البركى، ورئيس اللجنة الفنية وعدد من المهندسين، حيث تم تشغيل الأجهزة للتأكد من عملها.

وأوضحت رئيس القسم أن هذه الأجهزة يوجد بها مميزات عدة عن الأجهزة السابقة، حيث أن الأجهزة الثلاثة الجديدة التي تم تركيبها تقوم بعمل 5 أجهزة تعقيم، وأن السعة لديها أكبر وتستطيع تعقيم أية أداة من الأدوات التي تستخدم في المركز.

وأشارت البرغثي إلى أنه يصل ضغطها إلى 140 درجة كما يوجد بها باب للتشغيل وباب لنهاية التشغيل، وكذلك نستطيع التحكم في مدة دورة التعقيم، والشيء الآخر أن الأجهزة لا تتأثر بانقطاع الكهرباء أو الماء بل تظل مستمرة في العمل.

يشار إلى أن قسم التعقيم في مركز بنغازي الطبي يقوم بتعقيم أدوات جميع المستشفيات الموجودة في المدينة.