أخبار ليبيا24- خاص

يستعد مكتب الرعاية الصحية الأولية في إدارة الخدمات الصحية – بنغازي لتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات 2017 م التي ستنطلق في جميع مدن ليبيا يوم 28 أكتوبر وتستمر حتى 2 نوفمبر 2017م.

وقال مشرف برنامج التطعيم والمدير التنفيذي للحملة في مدينة بنغازي رمضان ميلاد الفيتوري إن الحملة ستتضمن التطعيم بالطعم الواقي من شلل الأطفال للأعمار من يوم إلى سن ما قبل دخول المدرسة ، والطعم الواقي من الحصبة والحميراء والنكاف للأعمار من ثلاثة سنوات إلى سن ما قبل دخول المدرسة.

وأضاف الفيتوري أنه سيتم إعطاء الأطفال من عمر ستة أشهر إلى سن ما قبل دخول المدرسة فيتامين ( أ ) إذا توفر، وسيتم التطعيم في جميع العيادات والمراكز الصحية في المدينة.

يشار إلى أن هذه الحملة هي حملة وطنية تهدف إلى تعزيز المناعة بين أطفال المجتمع والمحافظة على خلو ليبيا من مرض شلل الأطفال.