أخبار ليبيا24

اتفق ممثلون عن مؤسسات ومنظمات ليبية على مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية القائمة للمؤسسة الوطنية للنفط.

حيث اجتمع في ساينت جورج هاوس في قلعة ويندسور الملكية ممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وممثلون عن البلديات والقبائل والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وشركات النفط العالمية ودبلوماسيون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي وإسبانيا وإيطاليا بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين الاختصاصين.

وتم خلال جلسات التشاور وضع مجموعة من الإجراءات لحماية الأسس الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية السياسية في ليبيا بما في ذلك المبادئ القانونية والمالية والقضائية والتشغيلية الموصى بها لحماية وتعزيز إأنتاج النفط المستدام.

وستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإرسال مسودة المبادئ إلى مؤتمر الانتقال السياسي في ليبيا، الذي سيعقد تحت رعاية المبعوث الدولي الخاص غسان سلامة.

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: “أتقدم بالشكر والامتنان لجميع الحضور الذين انضموا إلينا في هذا الحوار المفتوح والصريح حول وسائل تخطي ليبيا لمشاكل الأمن والحوكمة الحالية في قطاع النفط والغاز. وسنعمل معاً كمؤسسات تكنوقراطية ليبية لتثبيت هذه المبادئ وتنفيذها وضمان تحقيق الخير والفوائد لكافة أنحاء الوطن.”

وأضاف صنع الله أن أحد متطلبات الاستقرار السياسي في ليبيا و رفاهية شعبها هو تحقيق عائدات نفطية دون إعاقة، وتقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة الوطنية للنفط استناداً لقانون رقم 24 لعام 1970وقرار إعادة تنظيم المؤسسة رقم 10لسنة1979.

واقترحت المبادئ التالية كوسيلة لتوجيه المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة الانتقالية الحالية بانتظار إقامة حكومة ليبية ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المدعوم من قبل الأمم المتحدة.

مشروع بيان المبادئ