أخبار ليبيا 24 – خاص

خرج منتخب ليبيا، مساء اليوم الإربعاء، متعادلا أمام منتخب تونس في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المصغرة التي تستضيفها تونس بنتيجة هدفين مقابل هدفين.

وسجل الهدفين فاضل شليك وأيمن الشامي في الشوط الثاني بعد أن أنتهى الشوط الأول لصالح تونس بهدفين دون مقابل أدار المباراة الحكم الروماني سيزر .

وبهذا التعادل الثمين أمام منتخب تونس وأمام جمهوره وعلى ملعبة يضيف منتخب ليبيا نقطة إلى رصيده ليصبح 5 نقاط من 3 مباريات ليصبح ثاني المجموعة السادسة ليقابل غدا الخميس منتخب المجر في الدور الربع نهائي .

أدى المنتخب أروع مباراة في المرحلة الأولى ليتأهل بكل إقتدار بقيادة المدرب علي الرياني.