أخبار ليبيا24- خاص

استعرض عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار مع مدير مكتب الثقافة والإعلام بنغازي مناجي بن حليم اليوم الأربعاء العديد من المشاكل التي تواجه المكتب.

وبحث العبار مع بن حليم خلال اللقاء إزالة مكب القمامة المجاور لمركز وهبي الثقافي والذي أصبح يشكل إزعاجاً صحياً وحضارياً كذلك توفير جهة تتولى تنظيف عمارة الإعلام في شارع عبد المنعم رياض بعد عودة الحياة لهذا المرفق الإعلامي من جديد.

وناقش الجانبان العمل على إحياء وصيانة قصر المنار وفق تصور معد من قبل مكتب الثقافة والإعلام بنغازي ليكون مرجعية ثقافية ومزاراً يقصده كل راغب في التعرف على إرث البلادر الحضاري.

وناقش الجانبان كذلك دعم الشباب الطموح ممن حققوا نجاحات على المستوى العربي في مجالات الثقافة والفنون.