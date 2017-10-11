أخبار ليبيا24

ستغيب الولايات المتحدة عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ بطولة عام 1986 بعد هزيمة مذلة 2-1 أمام ترينيداد وتوباغو فجر الأربعاء .

ورغم مستواه المتذبذب خلال التصفيات دخل المنتخب الأمريكي إستاد أتو بولدون وهو بحاجة للفوز فقط على منافسه متذيل ترتيب تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ليحجز مكانه في نهائيات روسيا.

لكن هدفين في الشوط الأول عن طريق عمر غونزاليس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17 وألفين جونز بعد 20 دقيقة أخرى وضعا الولايات المتحدة في موقف صعب ولم يستطع المنتخب الأمريكي سوى تقليص الفارق عبر كريستيان بوليشيتش في الشوط الثاني.

وبدلاً من ذلك تأهلت بنما لأول مرة إلى كأس العالم بفوزها 2-1 على كوستاريكا بينما تغلبت هندوراس 3-2 على المكسيك لتتفوق على المنتخب الأمريكي وتنتزع فرصة الظهور في جولة فاصلة ضد أستراليا.

وكانت النتيجة بمثابة تحول مذهل في الأحداث بالنسبة للولايات المتحدة التي كانت تبني فريقها بعد تعيين المدرب بروس أرينا العام الماضي.

خيبة أمل أمريكية

وحقق المنتخب الأمريكي فوزا رائعا 4-صفر على بنما الأسبوع الماضي ليتفوق بنقطتين على بنما وهندوراس ويصبح مصيره بين يديه.