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أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسي شن 182 ضربة خلال الأيام الأخيرة على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وقال كوناشينكوف: “يوم العاشر من أكتوبر استمر سلاح الجو الروسي بالقضاء على إرهابيي داعش، الذين تسللوا إلى ديرالزور من مناطق غرب العراق وقام الطيران الروسي بشن 182 ضربة على الإرهابيين “.

وأضاف: “ضربات القوات الجوية الروسية دمرت في محافظة دير الزور بالقرب من حطلة مركز قيادة داعش الإرهابي”، مؤكداً أن مجموعة من 34 إرهابيا وصلوا من العراق بالإضافة إلى عدد كبير من المسلحين أصولهم من دول آسيا ورابطة الدول المستقلة والجزائر كانوا يختبؤون في نقطة الإرهابيين”.

وتابع الناطق باسم الوزارة “في منطقة بلدة حطلة تم تدمير مركز قيادة لداعش و3 مجموعات لداعش وصلوا إلى المنطقة من أراضي العراق وتم تأكيد مقتل 34 مسلحا، وتدمير 5 سيارات دفع رباعي محملة برشاشات وسيارتي ذخائر”.

وأعلن كوناشينكوف القضاء على 70 مسلحا في مدينة الميادين السورية نتيجة ضربات الطيران الروسي، مؤكداً أن طائرات دون طيار كشفت نقطة دعم للإرهابيين شرق نهر الفرات في منطقة الميادين.

وقال: “خسائر الإرهابيين في الأرواح، شكلت أكثر من 50 مقاتل قتيل، و 30 آخرون في الأنفاق تحت الأرض، وبعد 40 دقيقة، وجهت طائرة “سو-34″ ضربة أخرى والتي أسفرت عن تصفية حوالي 20 مقاتل حضروا لإجلاء الإرهابيين الجرحى”.

بينما في جبهة الرقة, يقف مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية” في مبنى من أربعة طوابق على الخطوط الأمامية ليراقبوا مواقع تنظيم داعش الإرهابي على بعد 150 مترا فقط ويستعدون الآن لمواجهة أخيرة مع التنظيم الإرهابي.

طوقت “قوات سوريا الديمقراطية” إرهابيي تنظيم داعش في جزء صغير من مدينة الرقة، وترى وحدات “قوات سوريا الديمقراطية” بوضوح مستشفى الرقة، أحد آخر معاقل داعش في المدينة.

ويقول قادة إن المستشفى وملعبا مجاورا يقال إن الإرهابيين يحتجزون رهائن مدنيين بداخله سيشهدان المواجهة الأخيرة.

وفي العراق, قال مسؤول أمنى كردي إن مئات ممن يشتبه بأنهم من إرهابيي تنظيم داعش استسلموا للسلطات الكردية فى شمال العراق.

وأضاف المسؤول، وفقا لمصادر إعلامية محلية: “استسلم تقريبا ألف رجل خلال الأيام الأخيرة، ولكن ليسوا جميعا إرهابيين، من المنصف أن نقول أن مئات منهم ربما من أعضاء داعش، ولكن ذلك سيتضح بعد الاستجواب”.

وتابع أن المشتبه بهم جزء من مجموعة رجال فروا فى اتجاه الخطوط الخاضعة لسيطرة الأكراد عندما سيطرت القوات العراقية على الحويجة، آخر معقل للمتطرفين فى شمال العراق.