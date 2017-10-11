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المعركة ضد الدواعش لا تنتهي بدحرهم وقتلهم بل تستلزم المثابرة وتشمل كل مقاتل وخلية نائمة وكل مناصر ومساند ومتعاطف، فالحملة المستمرة على التنظيم الإجرامي تخاض على جميع المحاور وتقلب كل زاوية وتراقب كل مشبوه وتطارد كل إرهابي حتى اقتلاعهم وقطع دعمهم ومنع عودتهم.

كشف مدير الإعلام السابق لعملية البنيان المرصوص،أحمد الروياتي، إن هناك عمليات واسعة تجري في مدينة مصراتة للبحث عن أوكار الإرهابيين الدواعش، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بحملة واسعة على الخلايا النائمة التابعة للجماعات الإرهابية في المدينة.

وأوضح الروياتي، أنه تم القبض على بعض هذه العناصر بعد الحصول على المعلومات الكافية من مكتب النائب العام، بخصوص تتبع تحركات الجماعات التي تحاول أن تتخذ من مدينة مصراتة مخبأ لها.

وفي سياق حديثه، أشار مدير الإعلام السابق لعمليات البنيان المرصوص، إلى أن هناك وعي في مدينة مصراتة، بأهمية محاربة التطرّف ومن يدعمه، مضيفا في الوقت نفسه، أن الأجهزة الأمنية في مدينة مصراتة عثرت على سيارة مفخخة قرب مستشفى الصفوة الأحد.

وألقت الغرفة الأمنية المشتركة، الأحد، القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مصراتة، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني في الغرفة إن الأجهزة الأمنية المختصة في المدينة ألقت القبض على ستة أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإجرامي خلال عملية أمنية يومي السبت والأحد.

وأشار المصدر إلى أن العملية جرت في عدة أماكن داخل مدينة مصراتة، حيث عثرت أجهزة الأمن على مخزن للأسلحة والذخائر كانت معدة للاستخدام في المدينة، حسب تعبيره.

وأضاف أن «العملية قام بها أفراد الأمن المدربون في كل الأجهزة الأمنية دون أي خسائر في الأرواح، وذلك بعد تلقي الأوامر من مكتب النائب العام، وامتدادًا للتحقيقات الجارية في ملف الجماعات الإرهابية”.

وتأتي هذه العملية في إطار الخطة الأمنية التي أعلنتها أجهزة الأمن في مدينة مصراتة، عقب الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش الارهابي في مجمع المحاكم بالمدينة خلال الأسبوع الماضي.