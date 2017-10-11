أخبار ليبيا24- خاص

بحث وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة رضا العوكلي مع وفد من جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعم القطاع الصحي الليبي.

وأشاد العوكلي خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تقوم به جمهورية جنوب أفريقيا لإيجاد حل سياسي في ليبيا ودعم القطاع الصحي، مشيراً إلى مستوى التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وأضاف وزير الصحة أن التطور الملحوظ في المستشفيات في جنوب أفريقيا يضاهي التطور في المستشفيات الأوروبية وأن التعاون بين البلدين في القطاع الصحي لا يتأتى بتلقي العلاج للمرضى الليبيين فقط.

ووجه العوكلي الدعوة إلى المهتمين بقطاع الصحة في جنوب أفريقيا إلى زيارة ليبيا وتفعيل اتفاقيات التعاون الخاصة بالتدريب في المستشفيات لرفع الكفاءات واستكمال كافة الاتفاقيات في مجال الصحة مؤكداً على حاجة ليبيا الماسة لمثل هذه المشاريع في ظل الأوضاع التي مرت بها البلاد.

وأضاف أنه من ضمن استراتيجية وزارة الصحة المؤقتة العمل على توطين العلاج بداخل ليبيا وهو ما سيوفر الجهد والمال، مؤكداً على دعم الحكومة الليبية المؤقتة والعمل على إنجاح العلاج ودعم القطاع.