أخبار ليبيا24- خاص

واصل فريق الأنوار الصاعد حديثاً مغامرته في الدوري الممتاز وحقق الفوز على منافسه النجمة بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب المرج في إطار افتتاح الجولة الخامسة للمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وسجل أهدف الأنوار صالح مخلوف و المريمي فيما جاء هدف النجمة الوحيد من ضربة جزاء في المباراة التي شهدت خروج لاعب فريق الأنوار ذاوود خميس بالبطاقة الحمراء في آخر عشرة دقائق.

وبهذا الفوز تصدر الأنوار فرق مجموعته مؤقتاً برصيد 8 نقاط ليواصل منافسته على صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد النجمة عند 4 نقاط .