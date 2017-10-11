أخبار ليبيا24 -خاص

ذكر مصدر مطلع أنه تم إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين في ودان بعد احتجازهم في نادي الطيران من قبل مجموعة تابعة لغرفة عمليات منطقة الجفرة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وكان إعلاميون وصحفيون ليبيون أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي وسم الحرية للصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع زملاءهم الصحفيين الذين تم احتجازهم أمس الإثنين في مدينة هون.

وذكر أحد الصحفيين أن المحتجزين تم الإفراج عنهم بعد تدخل النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مشيراً إلى أن صفحة المركز الليبي لحرية الصحافة نشرت بأن الصحافيين تم إطلاق سراحهم .

واحتجز أفراد تابعون لغرفة عمليات الجفرة التابعة للقيادة العامة للجيش أربعة صحفيين وثلاثة من مرافقيهم بعد اقتيادهم من مقر إقامتهم في فندق في مدينة هون في بلدية الجفرة فجر الإثنين، وفق ما أعلنه زملاء للصحفيين المحتجزين.