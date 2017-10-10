أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب التعليم الحر في بلدية بنغازي مرعي عبدالكريم البرشة إننا مع اعتصام المعلمين من الناحية المعنوية باعتبار أننا نحن أيضا معلمين .

وأضاف البرشة :” من ناحية بدء الدراسة في مدارس التعليم الحر فالأمر يتعلق بولي أمر الطالب لأنه اشترى خدمة تعليمية لأبناءه، و في هذه الحالة ليس بإمكاننا إيقاف الدراسة ما لم يصدر قرار عن ذلك خاصة وأن الاعتصام مفتوح.

وتابع مدير مكتب التعليم الحر في بلدية بنغازي “لا نستطيع إيقاف الدراسة إلى أجل غير مسمى، لأنه بذلك ستتوقف العقود التي أبرموها أولياء أمور الطلبة مع المدراس”.

وكان المعلمون في مدينة بنغازي قد نددوا بالتصريحات الصادرة عن رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب سعد المريمي، التي وصف فيها النقابة العامة للمعلمين بأنها جسم غير شرعي وليس له الحق في إيقاف الدراسة من عدمها، معتبرين أن هذه التصريحات جاءت ضد طموحات المعلمين.

يشار إلى أن نقابة معلمي ليبيا أعلنت إيقاف الدراسة في كافة المدن الليبية إلى أن تتحقق مطالبهم بإقرار قانون زيادة المرتبات للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم.