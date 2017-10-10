أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24” من ملعب نابل في تونس أن المنتخب الليبي خرج متعادلا أمام نظيره البرتغال بدون أهداف رغم ضياع العديد من الفرص من مهاجميه ليضع النطقة الرابعة في رصيده.

وبهذا التعادل يتساوى المنتخب الليبي مع البرتغال في المجموعة السادسة التي يتصدرها المنتخب التونسي بستة نقاط بعد فوزه على البرتغال ولبنان .

ويستمر الصراع في هذه المجموعة بين تونس وليبيا والبرتغال لنيل ورقتي الترشح للمرحلة الثانية والفرق المتبقية سوف تتنافس أربعة فرق من كل المجموعات لنيل أفضل ثوالث .

غدا الإربعاء لبنان ستتقابل مع البرتغال وليبيا ستقابل تونس صاحبة الأرض والملعب ولم يحقق المنتخب الليبي إلا فوزا واحدا على لبنان بهدفين دون مقابل .

الجمهور الليبي الذي يتابع مباريات المنتخب كان يتوقع الفوز اليوم على البرتغال حتى يضمن ترشحه إلى الدور الثاني دون آنتظار نتائج الفرق الأخرى .

24 فريقا تتنافس لنيل كأس العالم لكرة القدم المصغرة في نسخته الثانية بنابل التونسية والتي يغطيها 258 إعلامي من كل أنحاء العالم .