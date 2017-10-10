أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت اللجنة المكلفة بتقييم المدارس الخاصة ،جولتها اليوم الثلاثاء، واستهدفت اللجنة في أولى جولاتها ثلاثة مدارس داخل مدينة بنغازي، رفقة مدير مكتب التعليم الحر بديوان تعليم بنغازي مرعي عبدالكريم البرشة.

وأوضح مدير مكتب التعليم الحر بلدية بنغازي مرعي عبدالكريم البرشة – أن وكيل عام وزارة التربية والتعليم أصدر قرارا في أغسطس الماضي يشير إلى مستويات المؤسسات التعليمية إلى مستوى أول وثاني وثالث.

وقال البرشة إن المستوى الاول يتعلق بالمبنى المدرسي كمبنى معد أساساً كمدرسة ،والمستوى الثاني مبنى سكني( فيلا) محور، والثالث مبنى سكني محور ،طبعا بالنسبة للمباني التي تقيم على المستوى الأول هي المباني المعتمدة،أما فيما يتعلق بالمباني التي ستقيم على المستوى الثاني، حدد لها 5 سنوات إلى حين أن تطور من نفسها،أما المباني التي ستقيم على المستوى الثالث فسيتم منحها فرصة فقط لعام واحد ،بهدف بلوغ جميع المدارس الخاصة إلى المستوى الأول.



وأضاف البرشة شكلت هذه اللجنة بقرار من مسؤول شؤون التربية والتعليم ببلدية بنغازي ،مكونة من مهندسين من مكاتب الخدمات ومتابعين من مكتب التعليم الحر،واعدت تصاميم خاصة لعملية التقييم ،الذي يشمل ادارة المدرسة والطاقم الاداري من مدير المدرسة ومساعد المدير ومؤهلاتهم ،ومنسق الامتحانات ،وشؤون الطلبة ،والمنسق المالي ،والاختصاصي النفسي، والاختصاصي الاجتماعي ،والنشاط والصحة ،وباقي الوظائف التي يجب توفرها في المؤسسة التعليمية ،بالإضافة إلى شروط الأمن والسلامة التي أن تتوفر في جميع المستويات، والموقع المناسب للمؤسسة التعليمية،وسيتم منح أذن المزاولة للمؤسسة التعليمية بناءً على ما تقرره لجان التقييم وفق النماذج المعدة.

من جهته قال عضو اللجنة المكلفة بتقييم المدارس على مستوى بنغازي علي محمد الزوي أنه سابقا لم يكن هناك اهتمام بتقييم المدارس الخاصة وأن المعايير التي وضعت لتصنيفها إلى مستويات سيمكننا من تحسين أداء تلك المدارس.

وأشار الزوي عدد المدارس الخاصة في مدينة بنغازي بلغ 360 مدرسة ،وأن المدة المتوقعة لأنتهاء أعمال لجنة التقييم قرابة الشهرين ،لافتا بأن مهمة اللجنة تسجيل الملاحظات من خلال الزيارة الميدانية لتلك المدارس.