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تأهَّل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات 2019، حيث جاء تأهل الفدائي الفلسطيني، بعدما فاز على بوتان (10-0) بالجولة الرابعة، من التصفيات، لحساب المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب الفلسطيني، رصيده لـ12 نقطة، من 4 انتصارات متتالية، وبات أول منتخب يتأهل من الفرق المشاركة بالمرحلة الثانية من التصفيات، بعد انتهاء التصفيات الآسيوية المزدوجة.

سجَّل الأهداف عبد اللطيف البهداري 3 أهداف “هاتريك”، وهدف لكلٍ من عبد الله جابر، وسامح مراعبة، وتامر صيام، وخالد سالم “ركلة جزاء”، ومحمد ناطور، وجوناثان سورية “هدفين”.

انطلق اللقاء بهجوم سريع ومبكر من قبل الفدائي، حيث تمكَّن الفريق من تسجيل أسرع هدف بالتصفيات بالدقيقة الثانية، عبر رأسية قائد المنتخب عبد اللطيف البهداري.

دقيقتان، وعاد الفدائي ليسجل الثاني من تصويبة قوية من خارج الصندوق، للجناح الأيسر عبد الله جابر.

انهار بوتان بشكل مبكر، بينما اندفع الفدائي بحثًا عن المزيد من الأهداف، وفرض مهاجمو المنتخب تامر صيام، وجوناثان سورية، وخالد سالم، وسامح مراعبة، أفضليتهم الكاملة، وتباروا في إهدار الفرص.

وفي الدقيقة (21) يضيف المنتخب، الهدف الثالث عبر هجمة قادها جابر من المحور الأيسر، ومررها زاحفة إلى تامر صيام، وضعها بكل هدوء على يمين حارس بوتان.

ولم يتوقف الهجوم الفلسطيني، وجاء الدور على سامح مراعبة، ليضيف الرابع من تسديدة قوية، من داخل الصندوق.

وقبل نهاية الشوط، عاد قلب الدفاع وقائد المنتخب عبد اللطيف البهداري ليسجل الهدفين الخامس، والسادس بضربتي رأس في (38، 42)، ليضيف الهاتريك.

وتوالت في الشوط الثاني، أهداف الفدائي، فأضاف خالد سالم الهدف السابع من ركلة جزاء، بينما عزَّز البديل محمد ناطور، الذي شارك محل سالم، الهدف الثامن من انفراد.

جاء الدور بعد ذلك على المحترف في صفوف إنبي المصري، جوناثان سورية ليضيف الهدفين التاسع والعاشر، الأول من تسديدة زاحفة على يسار الحارس من على حدود منطقة الجزاء، والثاني من متابعة عرضية مصعب البطاط ، حيث تابعها على يسار حارس بوتان.

وفي الوقت المتبقي، أهدر اللاعبون الكثير من الأهداف المحققة، لتظل النتيجة على حالها حتى النهاية، بتحقيق ثاني أكبر انتصار في تاريخ فلسطين، بعد الفوز التاريخي على جوام (11-0) في تصفيات كأس التحدي.